Stiri pe aceeasi tema

- Dj Lalla a locuit la un prieten intr-un apartament dintr-o zona de lux de pe litoral. Tanara a ieșit din casa in jurul orei 08:30, iar Bogdan Munteanu a coborat in fața blocului trei ore mai tarziu, invocand motive personale. In cadrul declarațiilor oferite la Acces Direct, susține ca Laura Roșca era…

- Camerele de supraveghere o surprind pe Dj Lalla la ora 8:31, cand iese din blocul lui Bogdan Munteanu (gazda tinerei de la mare - n.r.). Tanara are caști in urechi, parul prins, este imbracata intr-un tricou, peste care are o geaca, poarta colanți și este incalțata cu o pereche de adidași.Din gesturi,…

- Paul Ipate și Jojo formeaza un cuplu de mai mulți ani, iar recent s-au casatorit. Cei doi au filmat impreuna pentru emisiunea „Sariți de pe fix!”, unde au avut parte de intamplari total neașteptate.Cei mai buni 8 comedianți din țara noastra și doi invitați speciali și-au dat intalnire pe cea mai inclinata…

- Autorul alertei false cu bomba de luni, 18 septembrie, de la un liceu din Capitala, s-a dovedit a fi un elev din respectiva instituție de invațamant. Va amintim ca luni, 18 septembrie, oamenii legii au fost alertați precum ca liceul din sectorul Botanica al Capitalei, a fost minat . Elevii, profesorii…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a avertizat miercuri ca ministrii care nu fac analize serioase in ceea ce priveste reducerea posturilor de sefi si nivelul salariilor „pleaca urgent acasa”.

- Rapid - FC Botoșani 2-2 » Mihai Ciobanu, „secundul” moldovenilor, a spus la finalul partidei din Giulești ca așteapta intariri. „Tot timpul incercam sa-i mobilizam pe jucatori, și inainte, și la pauza, și in timpul meciului. E greu in timpul partidei, e competiție, adversitate, și ei trebuie sa simta…

- In timp ce alți oameni vor avea parte de clipe magice in vacanța, aceste zodii vor trai un adevarat coșmar in concediul de vara. Nativii vor fi in compania persoanelor greșite, care vor reuși sa le strice timpul petrecut in locuri de vis. Nativii vor pleca acasa in lacrimi și vor lua decizii importante…

- Miniștrii de Externe ai Rusiei si Turciei au vorbit duminica la telefon, la o zi dupa ce Ankara a infuriat Moscova pentru ca a permis ca cinci comandanti ucraineni sa plece acasa impreuna cu presedintele Volodimir Zelenski. Moscova a acuzat ca au fost incalcati termenii unui acord de schimb de prizonieri,…