Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit autoritaților din Gaești, județul Dambovița, struțul a fost pierdut de proprietar dintr-o mașina care se indrepta catre București. Pasarea a fost, pana la urma, recuperata, relateaza Cronica Gaeștiului.Struțul a fost fotografiat duminica, 12 martie, in centrul Gaeștiului, in zona pizzeriei…

- Sesizați de participanții la trafic, polițiștii au pornit pe urmele struțului, dar se pare ca proprietarul a ajuns la pasare inaintea oamenilor legii.Pasarea a fost gasita de proprietar in zona pieței din Gaești. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Nu de puține ori am constatat ca hainele noastre albe devin gri. Oricat le-am spala, nu mai au acea culoare imaculata. Dar de ce se intampla asta? Se pare ca exista cateva greșeli comune pe care le facem, acestea putand degrada in timp chiar și cea mai buna țesatura. In acest articol iți vom dezvaluie…

- In viața fiecaruia dintre noi, unul din cele mai importante momente este casatoria, și așa ar fi trebuit sa se intample și pentru un cuplu tanar din Kuweit. Doar ca ceea ce se dorea a fi un moment fericit a devenit un mariaj de 3 minute, iar cuplul a facut furori pe internet dupa ce […] The post Mariaj…

- Doua persoane – un copil de 6 ani și un tanar de 20 de ani – au fost ucise vineri, 10 februarie, intr-un atac terorist, dupa ce o mașina a intrat intr-o stație de autobuz aflata la intrarea in cartierul Ramot, dinn Ierusalimul de Est, au anunțat autoritațile israeliene, potrivit BBC și The Jerusalem…

- In Reșița a ajuns primul tramvai livrat de o companie turceasca dintr-un lot total de 13. Contractul intre turci și primaria Reșița a fost semnat inca din anul 2020. Care este motivul pentru care resitenii s-au descaltat inainte de a intra in noul tramvai din oras. Primul tramvai turcesc a ajuns in…

- Imagini virale au fost surprinse la Brașov, unde un barbat in scaun cu rotile a fost filmat in timp ce s-a ridicat de pe acesta și s-a urcat intr-o mașina. Un polițist din Brașov, Daniel Zontea, a suprins imagini, in centrul municipiului, cu un barbat care aparent era invalid, in scaun cu rotile, dar…