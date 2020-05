Stiri pe aceeasi tema

- O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, DPA si Reuters."Am facut-o. In doar cateva…

- Potrivit Universitații Johns Hopkins, numarul victimelor coronavirusului din intreaga lume a depașit 200.000 de persoane. Prima țara dupa rata mortalitații ramine Statele Unite, unde au murit mai mult de 53.000 de pacienți cu COVID-19. Pe locul doi se afla Italia (26 400), pe locul trei – Spania (22…

- Nivelul ingrijorarii privind situatia actuala tinde sa se intensifice atat in tari cu putine restrictii, precum Polonia sau Olanda, cat si in cele cu restrictii severe, cum sunt Italia, Spania sau Franta, in timp ce, in Romania, 80% dintre cei cetateni s-au declarat ingrijorati, mai ales din punct de…

- Lansarea europeana si în India din ultima luna a ajutat noul serviciu de streaming al Disney sa atinga pragul de 50 milioane de abonati.Disney+ anunta ca are acum 50 milioane de abonati, dupa ce a fost lansat în India în urma cu mai putin de o saptamâna si partial în…

- SUA va trimite in Italia echipamente medicale in valoare de 100 de milioane de dolari. Președitntele Donald Trump a declarat asta in cadrul unei conferinței de presa de la Casa Alba. „Avem produse excedentare de care nu avem nevoie; vom trimite in Italia echipamente chirurgicale, medicale si spitalicesti…