- Presedintele FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a anuntat ca noul antrenor al echipei este Catalin Anghel, dupa ce Mircea Rednic si-a reziliat intelegerea in urma esecului cu Poli Iasi, scor 1-2. "Cand l-am instalat pe Ruben de la Barrera, l-am instalat sa ramana doi ani si jumatate. Lucrurile…

- Andrei Pițian (25 de ani), care disputa cu Chindia barajul de ramanere in Liga 1 in vara lui 2020, anunța ca „vom da totul sa caștigam la Pitești, e marea noastra șansa sa intram in play-off”. Targoviștenilor nu le ajunge victoria cu FC Argeș, au nevoie și ca Botoșani sau Clinceni sa nu caștige azi.…

- Ionel Gane a anunțat dupa 1-2 cu FC Argeș ca renunța la banca tehnica a lui Dinamo, iar șefii clubului vor ca azi sa numeasca noul antrenor. Așa cum GSP.ro a anunțat dupa meci, cațiva reprezentați ai programului DDB au luat legatura cu Gigi Mulțescu pentru a-i cere sa revina la clubul din Ștefan cel…

- ​Formatia Academica Clinceni a remizat, sâmbata, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XXV-a a Ligii 1.Au marcat Adrian Popa ’43 pentru gazde si Sulejman Krpic ’69 pentru oaspeti, informeaza News.ro.În urma acestui…

- Se va juca din nou fotbal de Liga 1 la Buzau, incepand de sambata, dupa ce Chindia Targoviște a ales sa-și dispute pe stadionul din Crang partidele de pe teren propriu, din ultimele etape ale sezonului regulat plus cele din play-off / play-out. Primul meci al targoviștenilor in calitate de gazde, la…

- Sepsi și Academica Clinceni au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta astazi, la Sfantu Gheorghe, contand pentru etapa a 24-a din Liga 1. Sepsi: Niczuly – Deligiannidis, Bouhenna, Mitrea, Ștefanescu – Golofca, Tincu, Gonzales – Petrila, Safranko, Achahbar. Antrenor: Leo Grozavu. Clinceni:…

- Octavian Popescu (18 ani) a stabilit scorul final in FCSB - Poli Iași, 3-1, și a devenit cel mai tanar marcator din acest sezon de Liga 1. Octavian Popescu a depașit statutul de revelație. Mijlocașul confirma meci de meci la FCSB. Astazi a oferit o pasa decisiva și a reușit primul gol, cu un șut bine…

- FCSB a remizat in deplasarea cu Viitorul, scor 2-2. La pauza meciului, Mihai Stoica a fost surprins discutand la telefon. Toate detaliile despre Viitorul - FCSB 2-2, AICIProgramul + rezultatele rundei #17 din Liga 1 FCSB a intrat in dezavantaj la vestiare. Viitorul a deschis scorul in duelul de la…