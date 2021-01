Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-au bucurat de vacanța impreuna in Dubai, iar ulterior in Maldive, iata ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau se pregatesc pentru un pas important in relația lor! Spynews.ro v-a oferit astazi bomba zilei, aceea ca cel mai nou cuplu din showbiz vrea deja sa se casatoreasca! Se pare ca Bianca Dragușanu…

- Catalin Botezatu a fost surprins sa afle ca fosta lui iubita, Bianca Dragușanu, e la un pas de cea de-a treia nunta. Designerul vestimentar de top, care o cunoaște perfect pe senzuala blondina, ii da insa cateva sfaturi lui Gabi Badalau, viitorul ginerica: ”In viziunea Biancai, un barbat trebuie sa…

- Desi isi pusese in gand sa nu mai aiba nicio relatie serioasa dupa ce a fost inselat de fosta sotie, Oana Mares, Augustin Viziru face primele declarații despre nunta. Ce a putut spune castigatorul Ferma 2020 despre mama fiicei sale a uimit pe toata lumea. Augustin Viziru, despre nunta cu iubita sa In…

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!

- SUPEREXCLUSIVITATE! Gabi Badalau a oferit primele informații pentru Spynews.ro despre relația dintre el și Bianca Dragușanu, dupa ce a fost surprins de paparazzii alaturi de frumoasa blondina in Dubai. Fostul soț al Claudiei Patrașcanu a recunoscut tot!

- Dupa ce in urma cu puțin timp, Alex Bodi, din inchisoare, a rugat-o pe Bianca Dragușanu sa-i transmita un mesaj milionarului turc Cengiz Siklaroglu, iata ca replica barbatul vine mai repede decat ne-am fi așteptat! Primele declarații ale afaceristului, dupa ce a fost contact de reporterii Spynews.ro…

- Bianca Dragușanu a oferit prima reacție oficiala legata de ce s-a intamplat astazi cu Alex Bodi, mai exact, ca faimosul afacerist a fost saltat de mascați! Ținand cont de faptul ca vedeta se afla in Dubai, blondina a fost contactata de reporterii Spynews.ro și a oferit declarații in exclusivitate.