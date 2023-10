Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a rabufnit din nou! Bruneta iși dorește sa ii puna la punct pe toți cei care au judecat-o dupa vestea divorțului de Alex Ashraf. Vedeta le-a transmis un mesaj acid, in stilul caracteristic, cu care a lasat sa se ințeleaga ca nu o doboara nimeni.

- Separarea dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-a lasat cu replici dure. Ei bine, dupa ce ambii s-au mai calmat, iata ca bruneta a inceput sa posteze noi mesaje pe rețelele sociale. Iata ce mesaj a transmis, de aceasta data, Oana Zavoranu pe pagina ei de Instagram!

- Oana Zavoranu a spus lucrurilor pe nume! Vedeta are informații noi despre amanta lui Alex Ashraf, femeia pentru care a decis sa divorțeze și sa plece din casa brunetei. Oana Zavoranu nu s-a ferit sa spuna cu ce se ocupa iubita soțului ei și se pare ca ar fi vorba despre cea mai veche meserie din lume!

- Oana Zavoranu trece prin cele mai grele momente ale vieții sale din ultimii ani! Vedeta a aflat detalii incredibile despre ce facea Alex Ashraf cand o inșela cu amanata! Bruneta s-a simțit umilita de el cand acesta și-a lasat noua cucerire sa ii conduca mașina de lux, chiar daca aceasta aparține Oanei…

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat. Vedeta susține ca fostul ei partener de viața este in casa amantei, unde este supravegheat la orice pas. Bruneta a facut dezvaluiri neașteptate dupa ce au decis sa mearga pe drumuri separate in viața.

- Alex Ashraf a facut primele declarații dupa ce site-ul Spynews a scris ca acesta a divorțat de Oana Zavoranu și ca deja s-a mutat la amanta. In urma cu fix o luna, vedeta ii declara public iubirea soțului, intr-o postare pe Instagram. „Cand dragostea este adevarata, nu exista nimic sa o poata invinge”.…

- In urma cu doar doua zile Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit, din nou! Cea care a confirmat faptul ca nu mai formeaza un cuplu cu omul de afaceri alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste a fost chiar vedeta din showbiz-ul romanesc, care a spus despre milionar ca este fostul…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in 2016, iar de atunci au fost discreți cu viața lor personala, cei doi aparand rar impreuna in public. Recent, s-a spus ca ar fi in prag de divorț, dupa ce vedeta a postat pe contul de socializare mai multe mesaje ce lasa loc de interpretari. In realitate,…