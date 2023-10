Stiri pe aceeasi tema

- Janni Alexandridis a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 12 și premiul in valoare de 30.000 de euro. Invingatorul in varsta de 23 de ani are o poveste impresionanta, el a reușit deja sa gateasca pentru celebritați precum Selena Gomez, Thomas Muller, Lewis Hamilton.Janni Alexandridis are 23 de ani și…

- Mihai Morar șterge pe jos cu Scarlatescu, Dumitrescu și Bontea dupa ce Antena 1 i-a dat afara de la 'Chefi la cuțite'Mihai Morar șterge pe jos cu jurații de la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea, pentru felul in care au incheiat colaborarea cu Antena 1. Antena…

- Vestea ca celebrii Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu și-au anunțat ieri demisia de la ”Chefi la cuțite” (Antena 1), invocand oboseala, a intristat-o și pe Aida Parascan. Datorita lor, ea a caștigat ”MasterChef”, in 2013, pe vremea cand erau jurați la Pro TV. Iata ce ne-a declarat,…

- Antena 1 a anunțat oficial faptul ca Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea nu vor mai face parte din echipa emisiunii „Chefi la cuțite”. Motivul este „refuzul acestora de a participa la filmarile din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat catre ei in martie 2023,…

- Informația potrivit careia Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au desparțit de Antena 1 a luat pe toata lumea prin surprindere. Mai ales in circumstanțele in care cei trei bucatari incasau venituri frumoase in urma colaborarii cu postul TV amintit. Ce salarii aveau cei trei chefi.…

- Antena 1 anunța inlocuirea primilor 3 jurați ai formatului: Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea, emisiunea de succes „Chefi la cuțite” va continua cu... The post Antena 1 anunța ca Dumitrescu, Bontea și Scarlatescu, jurații emisiunii „Chefi la cuțite”, au fost puși pe liber appeared…

- Fostul internațional Ilie Dumitrescu (54 de ani) a participat la showul culinar „Chefi la cuțite”, realizat pe Antena 1. Acesta le-a gatit juraților Florin Dumitrescu, Catalin Dumitrescu și Sorin Bontea biban in sos mediteranean, cu roșii cherry, preparat care i-a adus acestuia toate cele 3 cuțite și,…