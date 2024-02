Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din București, dar și cei din alte zone ale țarii, așteapta cu nerabdare vacanța de schi 2024. Perioada in care elevii din Romania vor avea o saptamana libera a fost stabilita diferit pentru fiecare județ. Sursa articolului: Cand au elevii din București vacanța de schi 2024. Zilele in care copiii…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat duminica, 21 ianuarie, ca se vor purta discuții cu organizatorul și se va lua decizia fie a restrangerii suprafeței protestului din Piața Constituției, fie a anularii definitive pentru zilele de luni și marți, ținand cont de interesul aproape inexistent, pentru…

- De Revelion, Spike a publicat prima imagine cu el și Livia, fosta soție a lui Catalin Bordea. Alaturi de imagine, artistul a scris un mesaj. La scurt timp a venit și reacția lui Catalin Bordea, care a transmis un mesaj scurt, facand aluzie la cei doi.Catalin Bordea a distribuit pe rețelele sale de socializare,…

- Valerie Lungu se confrunta cu probleme de sanatate. Influencerița și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare cu ultima postare pe care a facut-o. Iata ce a pațit aceasta, dar și ce a postat!

- In ziua in care se implinesc 34 de ani de la Revolutia Romana, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a ținut sa transmita un mesaj. In text, oficialul arata cu degetul catre Justiție care nu ar fi fost capabila sa ofere romanilor adevarul despre Revoluție: „Au urmat alte zile la fel de dramatice…

- Proiectul de modernizare a bulevardelor intre Gara CFR si statiunea Mamaia include si asfaltarea intrarilor pe strazile adiacente. Zilele trecute au fost asfaltate intrarile pe strazile din zona Casei de Cultura, iar astazi, in a doua parte a zilei, se va turna covorul asfaltic la intrarea pe strada…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta restrictii de trafic in weekenduri pentru evenimentul cultural „Christmas Alley”.In perioada 27.11 - 28.12.2023 se va desfașura evenimentul cultural denumit „Christmas Alley” pe Str. Lipscani, in București, potrivit mediafax. Pentru buna desfașurare a evenimentului,…

- Liceul „Voltaire” din Craiova, coordonat de director Prof. dr. Dorina – Loredana Popi, elevii, dascalii, parinții, absolvenții promoțiilor anterioare, dar și invitați de onoare, vor sarbatori a opta aniversare, sub semnul emoțiilor și al dorinței de a impartași tuturor bucuria de a fi voltairian.Sarbatoarea…