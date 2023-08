Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, 65 de ani, patronul FCSB, dezvaluie ca i-a acordat incredere lui Joyskim Dawa (27, fundaș central) pentru ca a ținut cont de ce ii spunea Victor Pițurca (67) in urma cu mai mulți ani, anume ca un fotbalist trebuie sa aiba viteza și forța. Becali susține ca a primit o propunere de doua milioane…

- Iulia Albu a participat la America Express - Drumul Soarelui alaturi de iubitul ei, Mike. Experiența a fost una de neuitat pentru cei doi, iar criticul de moda recunoaște ca s-au produs mai multe schimbari in cuplul lor.Vedetela s-au intors de curand din aventura vieții lor și au inceput sa povesteasca…

- Amalia Nastase spune ca a reușit sa depașeasca momentele dificile cu ajutorul credinței, de aceea, ii este recunoscatoare lui Dumnezeu pentru acest lucru. Vedeta a marturisit ca incearca pe cat posibil sa țina post, ca o forma de mulțumire.

- Totul s-a intamplat in urma cu un an de zile, cand iubita creatoare de moda Rita Mureșan a suferit un preinfarct in timp ce se afla pe strada. In momentul de cumpana, un barbat a aparut in calea femeii și, ca prin minune, a salvat-o. Individul i-a administrat nitroglicerina și a reușit sa evite o tragedie.De…

- Anul acesta, tabara „Natura – Izvorul vieții”, care se organizeaza pentru a șaptea oara, a avut loc din nou la Comandau, cu scopul de a ajuta copiii sa insușeasca cat mai multe despre problemele de mediu și sa le integreze cele invațate in viața lor de zi cu zi. Intr-un comunicat transmis de Biroul…

- Ce este dieta sirtfood, cu care Adele a slabit 30 de kilograme In urma cu mai bine de cincisprezece ani, Adele a reușit sa se faca remarcata in industria muzicala internaționala in ciuda faptului ca nu se incadra in standarde. Ea era pe atunci o fata cu trasaturi frumoase, kilograme in plus și o voce…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan​ vor sa faca schimbari in aceasta perioada, mai ales pentru ca cei doi au peste cateva luni nunta. Vedeta și soțul ei au mers in cabinetul medicului estetician pentru o procedura la nivelul feței. Iata ce vor sa-și faca cei doi!