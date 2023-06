Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților s-a intalnit cu Regele Charles pe care in numește cel mai mare ambasador al Romaniei. „O prietenie inestimabila care ne onoreaza și ne inspira! O prietenie pe care mereu o reafirma, prin vizitele sale in Romania, Majestatea Sa Regele Charles al III-lea! In cadrul discuției…

- Marcel Ciolacu, viitorul premier roman a transmis un mesaj dupa ce președintele american Joe Biden a anunțat ca SUA ofera finanțare pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici din Romania. Decizia probeaza complexitatea și dezvoltarea relației noastre bilaterale, a spus Ciolacu.Mesajul a fost transmis…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, anunta, marti, ca a semnat amendamentele care instituie obligativitatea ca la toate alegerile cel putin 30- dintre candicati sa fie femei. "Romania are nevoie de expertiza femeilor", a transmis liderul social-democrat. "Am semnat, astazi,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz. „Relațiile dintre Romania și Republica Federala Germania au un veritabil caracter strategic. Avem interese comune puternice, legate de asigurarea prosperitații și a securitații…

- Liderul USR, Catalin Drula, transmite joi ca a avut „o intalnire foarte buna” cu Didier Reynders, comisarul european pentru Justiție, in care au discutat despre „alunecarile” coaliției de guvernare.„Am discutat despre alunecarile regimului PSD-PNL catre iliberalism și influența nefasta a politicului…

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la Romania TV, ca pe partea „speciala" din pensii se poate introduce „impozitare progresiva" in funcție de venit.