​Emma Raducanu, tânara speranța a tenisului britanic, și-a gasit cu greu cuvintele dupa ce a învins-o pe Sorana Cîrstea în turul trei de la Wimbledon. La interviul de pe teren, jucatoarea de origine româna a glumit despre șederea prelungita de la All England Club: "Cred ca e cazul sa bag la spalat".



"Am ramas fara cuvinte acum. Nu știu cum sa reacționez. Sunt atât de recunoscatoare pentru tot sprijinul primit. Este, de departe, cel mai important teren pe care am jucat, dar cred ca am gestionat momentul destul de bine.

Când îmi…