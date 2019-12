Stiri pe aceeasi tema

- Vaslui, 4 dec /Agerpres/ - Un tanar in varsta de 30 de ani, din municipiul Barlad, acuzat ca a tras cu o arma intr-o masina, in plina strada, in noaptea de 29 spre 30 noiembrie, a fost depistat de politisti, marti seara, pe raza judetului Galati. "In urma activitatilor specifice desfasurate de catre…

- UPDATE ora 8:45 – In referire la evenimentul petrecut in seara de 29 noiembrie a.c., ora 22.00, pe raza municipiului Barlad, in urma caruia a fost deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tentativa de omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de…

- Tanarul de 30 de ani acuzat ca ar fi tras cu un pistol cu gloante in masina unui rival este de negasit, desi au trecut patru zile de la evenimentul petrecut pe strazile din municipiul Barlad.

- Un tanar din municipiul Barlad este cautat de trei zile de politisti, dupa ce acesta a fost indicat drept persoana care ar fi tras cu o arma intr-o masina, in plina strada, in noaptea de 29 spre 30 noiembrie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ Vaslui, un barbat din municipiul…

- ARAD. Mașina era condusa de un tanar de 32 de ani – care se afla, se pare, sub influența substanțelor interzise -, și a fost oprita in trafic, pe raza municipiului Arad, luni , 25 noiembrie. In urma controlului corporal efectuat asupra șoferului, dar și asupra autoturismului, au…

- Un barbat în vârsta de 34 de ani, din Marea Britanie, s-a ales cu dosar penal dupa ce, luni, polițiștii doljeni au depistat faptul ca acesta consumase substanțe psihoactive înainte de a se urca la volan.

- La orele pranzului, masina de interventie a CTP a eliberat linia tractand tramvaiul cu probleme. Un iesean a surprins momentul: "Masina era mai jaf decat tramvaiul. Parca se turna un film de epoca", a spus acesta.

- Deși a prezentat documentele de achiziție, proprietarul a ramas fara mașina. In ziua de 11 septembrie, in urma activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale de la Inspectoratul de Politiei Judetean Buzau cu privire la autovehicule ce figureaza ca fiind furate, a fost gasit, pe DN…