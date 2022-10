Stiri pe aceeasi tema

- Președintele bielorus Alexander Lukașenko a declarat ca Belarus și Rusia vor desfașura o forța militara comuna ca raspuns la ceea ce el a numit o agravare a tensiunilor la granițele vestice ale țarii, a informat luni agenția de știri de stat Belta, citata de The Guardian și Reuters.

- Recent, Alex Zanoaga și Alex Bobicioiu s-au aventurat intr-o lupta, parte in parte, pe ringul Galei RXF. Cei doi barbați au dus o lupta grea, iar Simina Loica, femeia care a facut parte din viețile lor, i-a urmarit cu mare atenție. Ce a declarat aceasta, dar și cum s-a simțit vazandu-i pe aceștia ca…

- Seful statului la evenimentul „20 de ani de lupta impotriva corupției” Președintele Klaus Iohannis. Foto. presidency.ro. "Domnule procuror șef al DNA, onorati membri ai prezidului, domnilor miniștri, excelențe, doamnelor și domnilor, va mulțumesc pentru invitația de a participa…

- Un nou tip de terapie pentru cancer care folosește un virus banal pentru a infecta și a distruge celulele daunatoare arata rezultate promițatoare in studiile preliminare pe oameni, spun oamenii de știința din Marea Britanie, potrivit BBC.Noul tratament se bazeaza pe o formula atenuata a virusului herpesului…

- Senatul a adoptat astazi legea de aprobare a Planului national de prevenire si combatere a cancerului in Romania. „Din postura de supravietuitoare a unei afectiuni oncologice, va spun, fara a exagera vreo clipa, ca votul dumneavoastra de astazi este unul istoric. In fiecare an, 100.000 de romani…

- Cercetatorii au descoperit ca proteina TGF-beta se afla in centrul problemei atunci cand vine vorba de caderea parului. Ei cred ca daca pot opri acumularea acesteia in foliculii de par, ar putea preveni instalarea cheliei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mari suprafete de teren la sud de Roma au fost zone mlastinoase timp de mii de ani, pana cand, in anii 1930, un program de drenaj de proportii a transformat mlastinile infestate de malarie in terenuri agricole de prima mana, conform Reuters.

- Pentru prima data, armata ucraineana va avea o uniforma militara doar pentru femei. Ideea a aparut dupa numeroasele solicitari din partea femeilor care acum lupta pe front. In prezent, femeile trebuie sa-și ajusteze uniformele barbaților ceea ce este foarte incomod. Armata ucraineana are, in prezent,…