Stiri pe aceeasi tema

- Fața de majoritatea vedetelor care care spera ca imaginea expusa in online le va aduce și bani, actrița și prezentatoarea Pro TV a luat munca in serios și a reușit sa-și indeplineasca visul. Majda, care, in perioada restricțiilor a fost nevoita sa-și vanda magazinul mobil de dulciuri, creații proprii,…

- Fața de majoritatea vedetelor care care spera ca imaginea expusa in online le va aduce și bani, actrița și prezentatoarea Pro TV a luat munca in serios și a reușit sa-și indeplineasca visul. Majda, care, in perioada restricțiilor a fost nevoita sa-și vanda magazinul mobil de dulciuri, creații proprii,…

- Gabriel Cotabița revine in VH2, grupul pe care l-a inființat și a reputat multe succese. Solistul urca pe scena alaturi de Mihai Pocorschi, vechiul sau camarad din prioada primei componențe Holograf (la jumatatea anilor ‘80). Au cazut de acord sa sarbatoreasca impreuna 20 de ani de VH2 printr-un concert…

- Gabriel Cotabița revine in VH2, grupul pe care l-a inființat și a reputat multe succese. Solistul urca pe scena alaturi de Mihai Pocorschi, vechiul sau camarad din prioada primei componențe Holograf (la jumatatea anilor ‘80). Au cazut de acord sa sarbatoreasca impreuna 20 de ani de VH2 printr-un concert…

- Pro TV anunța un nou senzon al emisiunii ”Șef sub acoperire”. De luni, 9 februarie managerii și investitorii renunța la confoertul biroului și intra in propria companie ascunși sub alta identitate pentru a ințelege mai bine problemele cu care se confrunta proprii angajați. Noul sezon debuteaza chiar…

- Diana Dumitrescu se bucura de liniște și confort și pe plan familiar, dar și financiar. Frumoasa actrița și prezentatoare de televiziune este casatorita cu un cunoscut dezvoltator imobiliar, cu proiecte ridicate chiar și in inima Bucureștiului. Intrebata daca este de acord cu sitagma ”banii nu aduc…

- Dupa ce pandemia a provocat schimbari considerabile in ceea ce privește stilul de viața prin adoptarea lucrului de acasa sau in mod hibrid, tot mai mulți romani se arata preocupați de propria sanatate și cauta mijloace pentru a combate stresul și sedentarismul. ING Bank și Fitbit, parte din Google,…

- Scandal monstru intre doi lideri PSD Vrancea, imediat dupa alegerile din județ. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, fostul deputat PSD de Vrancea, Dragoș Barladeanu, anunța ca a fost batut de șeful cancelariei Prefecturii Vrancea, Catalin Raducanu. Dragoș Barladeanu a povestit pe Facebook…