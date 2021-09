CCR s-a pronunțat la sesizarea premierului. Florin Cîțu, la mâna Parlamentului Curtea Constituționala a decis marți sa admita sesizarea Guvernului privind moțiunea de cenzura, au declarat surse din cadrul Curții Constituționale. Moțiunea merge insa mai departe. In cadrul ședinței care a durat aproximativ o ora, judecatorii CCR au admis sesizarea Guvernului, și anume ca exista un conflict juridic intre Guvern și Parlament. Moțiunea merge mai departe, […] The post CCR s-a pronunțat la sesizarea premierului. Florin Cițu, la mana Parlamentului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Curtea Constitutionala a admis marti, cu unanimitate de voturi, sesizarea premierului Florin Citu privind existenta unui conflict juridic intre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura depuse de USR PLUS si AUR, au confirmat pentru AGERPRES oficiali ai CCR. AGERPRES Curtea Constitutionala…

- CCR poate decide soarta Guvernului Cițu. Magistrații Curții Constituționale se pronunța, marți, asupra moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS. In funcție de decizia lor, magistrații ar rezolva sau ar complica criza politica. Curtea Constituționala discuta sesizarea trimisa de premierul Cițu asupra moțiunii…

- Curtea Constituționala a stabilit joi ca judecata conflictului constituțional dintre Parlament și Guvern pe tema moțiunii de cenzura sa se desfașoare pe data de 28 septembrie. Astfel, amanarea unei decizii a judecatorilor CCR blocheaza dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Cu sprijinul…

- Blocata de majoritatea PNL și PSD, moțiunea de cenzura este acum analizata la Curtea Constituționala. Guvernul a reclamat Parlamentul ca nu a informat la timp despre depunerea documentului, iar șefii Senatului și Camerei se apara. Decizia Curții ar putea veni doar dupa congresul PNL, mult prea tarziu…

- CCR asteapta punctele de vedere ale Guvernului și Parlamentului Judecatorii de la Curtea Constituționala așteapta pâna miercuri punctele de vedere ale Guvernului și Parlamentului privind conflictul juridic de natura instituționala, invocat de premierul Florin Cîțu în cazul…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat, joi, dupa ședința de Guvern ca in situația in care Curtea Constituționala da dreptate Guvernului pe sesizarea privind moțiunea de cenzura, va cere demisia președinților Senatului și Camerei Deputaților, Anca Dragu și, respectiv, Ludovic Orban. „Am sesizat…

- Daca decizia Curtii Constitutionale va da dreptate Guvernului, în cazul presupusului conflict instituțional cu Parlamentul pe tema moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR, atunci premierul Cîțu va cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si a presedintelui Senatului,…

- Guvernul a sesizat miercuri Curtea Constituționala cu privire la modul in care a fost depusa moțiunea de cenzura a USR PLUS și AUR. Procedura parlamentara nu este insa intrerupta de aceasta sesizare, astfel incat maine va avea loc ședința plenului reunit al Parlamentului, in care se va da citire moțiunii…