Bucuresti, 14 oct /Agerpres/ - Hotararea de guvern prin care a fost stabilita data alegerilor parlamentare pentru 6 decembrie, desi emisa cu respectarea legii in vigoare la data respectiva, isi inceteaza de drept efectele in urma intrarii in vigoare a Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, arata CCR in motivarea deciziei prin care au respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra actului normativ. La finalul lunii septembrie, CCR a respins sesizarea presedintelui…