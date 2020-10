Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 25 noiembrie sesizarea liberalilor referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.



PNL arata in sesizarea trimisa Curtii Constitutionale ca Legea salarizarii incalca principiul bicameralismului, in contextul unei forme semnificativ diferite a legii adoptate de Camera Deputatilor in raport cu cea adoptata de Senat, a unor deosebiri majore de continut juridic intre cele doua forme, cat si reglementarea…