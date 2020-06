Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 14 iulie sesizarea supra proiectului de lege privind cumpararea si vanzarea de terenuri agricole, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Sesizarea se refera la actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 17/2014…

- In ziua de 10 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale, in cadrul controlului anterior promulgarii, a luat in dezbatere obiecția de neconstituționalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul educației, obiecție formulata de un numar de 70 de deputați…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 8 iulie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru declararea datei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.La finalul saptamanii trecute, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra acestei…

- Klaus Iohannis, a semnat vineri, 5 iunie a.c., urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale…

- Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent se stabileste anual de Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al presedintelui acestuia, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea si completarea unei ordonante privind aprobarea cosului minim de consum lunar. Documentul…

- Curtea Constitutionala a anuntat ca va discuta pe 24 iunie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea Legii pentru aprobarea OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale, conform careia cadrele didactice care au suplinit trei ani pot sa devina…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea PNL cu privire la legea pentru aprobarea OUG 37/2020, care vizeaza amanarea ratelor. De asemenea, se discuta sesizarea referitoare la Legea privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale.