- Camera Deputaților și Senatul l-u votat, marți, in plenul reunit, pe Vlad Stoica in funcția de președinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Ca reacție, reprezentantii USR susțin ca PSD s-a asigurat ca isi impune omul la sefia ANCOM. „Azi, parlamentarii…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat miercuri Curtea Constituționala a Romaniei in legatura cu Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), anunța Administrația…

- USR ii cere presedintelui Klaus Iohannis, prim-ministrului Ludovic Orban si Avocatului Poporului, Renate Weber, sa atace la Curtea Constitutionala modificarile aduse structurii organizatorice a ANCOM. "Faptul ca 4 din cei 7 membri ai asa-zisului Comitet de Reglementare pot fi si membri…