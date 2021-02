Judecatorii ICCJ au apreciat, in obiectia de neconstitutionalitate, ca actul normativ a fost adoptat fara respectarea principiului bicameralismului. Camera Deputatilor a adoptat, decizional, pe 15 decembrie 2020, proiectul de lege initiat de fostul deputat PSD Catalin Radulescu care prevede ca inculpatii pentru fapte evaziune fiscala de pana la 100.000 de euro, nu mai executa pedeapsa cu inchisoare daca achita integral prejudiciul, ci doar platesc o amenda. De asemenea, „daca in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, prejudiciul…