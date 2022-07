CCIAT oferă posibilitatea firmelor din Timiș să viziteze gratuit târgul de turism de la Salonic Firmele timișene au ocazia de a vizita gratuit cel mai mare și important targ internațional de turism – Philoxenia – ajuns la cea de-a XXXVII-a ediție, care se va desfașura la centrul expozițional HELEXPO Salonic intre 18 și 20 noiembrie. Expoziția va reuni peste 235 de expozanți din peste 12 țari, care iși desfașoara activitatea […] Articolul CCIAT ofera posibilitatea firmelor din Timiș sa viziteze gratuit targul de turism de la Salonic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește pentru firmele timișene o misiune economica multisectoriala in Sicilia, de prospectare a pieței italiene și de identificare a unor potențiali parteneri de afaceri, in funcție de profilul companiilor timișene și de interesul de cooperare, care…

- Masura 3 lansata de Ministerul Economiei pentru a ajuta firmele din Turism afectate de restricțiile din pandemie a fost deturnata. Banii vor ajunge mai mult la alte firme, nu la cele pentru care a fost conceputa Masura 3. Firmele din HoReCa afectate de pe

- “Daca il trimiti pe unul fara bani, fara poze, ca nu ai buget, a gasit si el, a tiparit niste poze nu stiu pe unde, nu avea cu ce sa le agate, a luat un cleste de rufe, le-a prins acolo si dupa aia a fost si vinovat. Ce trebuia sa spuna? Nu mergem, lasam gol”, a declarat Dragos Anastasiu la emisiunea…

- Sambata, 11 iunie, intre orele 15:00 și 18:30 la galeria timișoreana „Helios” va fi vernisata expozitia care face parte din proiectul internațional itinerant de arta contemporana intitulat „Art on the Stream”, in prezenta curatorilor si artistilor participanti, care vor face si tururi ghidate. Expoziția,…

- Ediția cu numarul 15 a Salonului Internațional de Carte Bookfest, cel mai mare eveniment de acest tip din țara noastra, a inceput miercuri, 1 iunie. Targul va fi deschis la Romexpo pana duminica, 5 iunie, și a fost organizat de Asociația Editorilor din Romania, alaturi de Ministerul Culturii și Ambasada…

- Ce condiții trebuie sa indeplineasca persoanele și firmele pentru a putea amana ratele la banci. Ministru: Nu e pentru toata lumea Guvernul a stabilit, ca masura de ajutor pentru romani, posibilitatea de a-și amana ratele bancare pana la 9 luni. Masura face parte din programul Sprijin pentru Romania…

- Galeria de arta „Helios” gazduiește in aceste zile expoziția de desen și pictura „Cal de razboi”, semnata de artistul Florin Mihai, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala de pictura București. Nascut la Timișoara, Florin Mihai este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae…

- Federatia Romana de Baschet si partenerul Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) vor organiza in aceasta vara traditionalele intreceri de la malul marii dedicate celor mai mici baschetbalisti. Ca si in editia din 2021, intrecerile se vor disputa pe terenurile in aer liber din cadrul bazei sportive BTT…