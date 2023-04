Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza in data de 27 aprilie 2023 o noua sesiune a cursului INTRASTAT. Instrastat este un sistem de colectare a datelor statistice folosit de catre toate companiile din țari membre ale…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și SCA Piperea și Asociații, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza iconferința cu tema: ”Insolvența in contextul actual și modalitați de prevenire a acesteia”. Evenimentul are loc in data de 6 aprilie, intre orele 10.00…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a comunicat calendarul urmatoarelor cursuri autorizate de formare profesionala organizate in luna aprilie: – expert achiziții publice, perioada 3-aprilie – manager proiect, perioada 4-21 aprilie – expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene,…

- Timișoara a fost aleasa, ca urmare a bunelor relații dezvoltate cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, sa gazduiasca in premiera in afara Bucureștiului, Sarbatoarea de Sfantul Patrick, recepția oficiala dedicata Zilei Naționale a Irlandei. La Centrul Regional de Afaceri au fost prezenți…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș deruleaza proiectul “Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman. De la lansarea proiectului și pana la finalul lunii ianuarie, in cadrul campaniei de conștientizare derulata in județul Timiș, au fost contactate și informate…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza marți, 28 februarie 2023, cu incepere de la ora 11, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri Timișoara seminarul de informare cu tema…

- In calitate de lider de parteneriat, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța stadiul actual de realizare a obiectivelor asumate prin Proiectul “FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest” prin prisma realizarilor obținute.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș prin Curtea de Arbitraj de pe langa CCIAT și Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe langa CCI a Romaniei au organizat in data de 3 februarie,un seminar sub genericul „Arbitrajul privat – o jurisdicție alternativa”. Acesta a fost dedicat arbitrajului…