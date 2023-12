CBC/Radio-Canada va desfiinţa 600 de locuri de muncă, adică 10% din forţa sa de muncă Primele concedieri ar urma sa aiba loc in urmatoarele saptamani „dar majoritatea vor fi efectuate in urmatoarele 12 luni”, a precizat postul public de televiziune intr-un comunicat de presa. De asemenea, CBC/Radio-Canada intentioneaza sa isi reduca cheltuielile de programare pentru a realiza economii totale de 125 de milioane de dolari pentru exercitiul financiar 2024-2025. In cele din urma, 250 dintre aceste reduceri de personal vor afecta CBC, reteaua de limba engleza a grupului, si alte 250 Radio-Canada, partea sa francofona, restul afectand functiile tehnice si de suport. Grupul a mai anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

