Cazurile de răceală şi pneumononie s-au dublat în 'Lombardia' României Numarul cazurilor de infectii acute ale cailor respiratorii superioare si de pneumonii s-a dublat intr-o saptamana, fiind inregistrati peste o mie de bolnavi in ultimele sapte zile, 87 de cazuri necesitand si internari, cele mai multe la copii, in județul Suceava supranumit „Lombardia Romaniei” pentru ca a fost epicentrul primului val coronavirus din țara. Potrivit DSP Suceava, in saptamana 3 - 9 ianuarie, in judetul Suceava nu a fost inregistrat niciun caz de gripa, dar s-au raportat 788 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu sapte internari si 213 de cazuri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

