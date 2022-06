Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale.

- DNA cere Parlamentului ridicarea imunitații deputatului Adrian Chesnoiu, ministru PSD al Agriculturii. Procurorii il acuza pe ministru de 5 infracțiuni de abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicitații. Fii…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa afle de la ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, care este termenul estimat pentru operaționalizarea punctelor de lansare a rachetelor antigrindina din județul Suceava. Intr-o intrebare adresata ministrului Adrian Chesnoiu, Ioan Balan precizeaza ca este…

- Parlamentul s-a intrunit astazi in ședința. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte de lege propuse pentru lectura a doua, inclusiv proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea cu privire la protecția sociala suplimentara a unor categorii de populație. Totodata urmeaza sa fie numit…

- Intenția Comisiei Europene de a suspenda pentru un an taxele la import pentru toate exporturile din Ucraina catre Uniunea Europeana starnește ingrijorare in randul fermierilor romani. Aceștia se tem ca vor fi concurați de produse ieftine, care in unele cazuri nici nu respecta trasabilitatea, in timp…

- Ministerul Agriculturii a explicat ca prețurile la alimente au crescut drastic, in contextul creșterii prețurilor la energie și gaz. Totuși, Adrian Chesnoiu a afirmat ca odata cu apariția producțiilor romanești de legume, vom asista la o diminuare a prețurilor acestora.

- „Am dorit sa avem aceste consultari pentru a primi asigurari direct de la sursa ca exista stocuri suficiente de ulei pentru populație, inclusiv in cazul in care ar exista o cerere suplimentara a pieței. Romania are un potențial agricol foarte important, iar noile masuri guvernamentale pe care le avem…