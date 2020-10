Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care Gheorghe Dinca, supranumit și ”monstrul din Caracal”, va fi judecat in ședința secreta pentru dispariția adolescentelor Alexandra Maceșabu și Luiza Melencu va incepe maine, 21 octombrie, la Tribunalul Olt. Ce se va intampla cu Gheorghe Dinca, chiar maine Astfel, la proces vor putea…

- Accesul presei in sala de judecata nu va fi permis din cauza pandemiei de coronavirus, rudele victimelor si avocatii fiind singurii care vor putea fi prezenti, a transmis judecatoarea Cotoi. "In contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 la nivel national si a necesitatii protejarii cu prioritate…

- Primul termen al procesului in care Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal, este judecat pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu va avea loc miercuri, 21 octombrie, la Tribunalul Olt. Accesul presei nu va fi permis in sala de judecata din cauza pandemiei de coronavirus, iar singurii care…

- Miercuri, la Tribunalul Olt, va fi primul termen al procesului in care Gheorghe Dinca e judecat pentru uciderea Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu. Judecatoarea Cotoi a anuntat ca nu va permite accesul presei in sala de judecata. Singurii care pot asista la proces sunt rudele victimelor si avocatii…

- Zilele trecute a avut loc o noua infațișare in cazul crimelor din Caracal. Gheorghe Dinca este acuzat ca le-ar fi violat și ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Vineri insa, Gheorghe Dinca a facut o declarație bomba in cazul Caracal. Gheorghe Dinca, declarație bomba in cazul Caracal Conform…

- Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a vandut la licitație fierul vechi din curtea lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de DIICOT ca le-a violat și ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, in urma cu un an.In timpul cercetarilor desfașurate in curtea…

- DOSARUL CARACAL. Pe 15 ianuarie a fost inregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea in judecata a celor doi inculpati din "cazul Caracal", Gheorghe Dinca (pentru infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua fapte, omor calificat…

- La un an de la ziua in care Alexandra a sunat la 112 implorand sa fie salvata, procesul lui Gheorghe Dinca inca nu a inceput. Din ianuarie, dosarul e in camera preliminara, iar familiile Macesanu si Melencu cer ca el sa fie trimis la Parchetul General, pentru refacerea anchetei. Dinca sustine acum ca…