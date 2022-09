Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost condamnat, in prima instanța, de judecatorii Tribunalului Olt la pedeapsa maxima prevazuta in „dosarul Caracal”, dosar in care este acuzat de omor, trafic de persoane, viol și profanare de morminte, dupa dispariția adolescentelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Decizia nu…

- Gheorghe Dinca, condamnat la 30 de ani de inchisoare Tribunalul Olt a decis, vineri, ca inculpatul Gheorghe Dinca, trimis în judecata pentru omor, trafic de persoane si alte infractiuni în cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, trebuie sa execute…

- Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea a doua adolescente din Caracal – Alexandra Macesanu si Luiza Melencu – a fost condamnat vineri la 30 de ani de inchisoare. Decizia Tribunalului Olt nu este definitiva. Procesul in cazul Caracal s-a incheiat in prima instanța, la Tribunalul Olt, in luna iunie a acestui…

- Magistratii Tribunalului Olt l-au gasit vinovat pe Gheorghe Dinca pentru uciderea Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, acesta fiind condamnat la 30 de ani de inchisoare, pedeapsa maxima permisa de Codul Penal. Complicele sau, Stefan Risipiteanu a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Gheorghe Dinca…

- Tribunalul Olt a luat decizia finala in cazul lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Maceșanu. Cazul a intrat in atenția presei și a publicului, starnind reacții de revolta in legatura cu faptele barbatului. Dupa mult timp de așteptare, magistrații au luat, astazi,…

- Judecatorii Tribunalului Olt l-au condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 ani de inchisoare in „dosarul Caracal” in care este acuzat de trafic de persoane, viol, omor și profanare de cadavre in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu. Decizia instanței nu este definitiva. Rechizitoriul DIICOT…

- Tribunalul Olt ar trebui sa pronunțe, astazi, un verdict in cazul crimelor de la Caracal, dupa ce a amanat decizia de trei ori. Gheorghe Dinca, judecat pentru omor si trafic de persoane in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, risca 30 de ani de inchisoare. Procurorii cer pedeapsa…

- La mai bine de trei ani de la disparitiile Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, magistratii Tribunalului Olt au amanat pentru 23 septembrie pronunțarea sentintei in cazul crimelor de la Caracal, care a ingrozit intreaga tara. Au trecut trei ani de la crima care a cutremurat o tara intreaga si mai…