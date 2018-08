„Investigatiile au confirmat diagnosticul de ulcere multiple sangerande si a fost internat la Terapie Intensiva, unde a beneficiat de tratament specific pacientului critic. Cu toate acestea, starea pacientului s-a agravat. In data de 19 august, orele 23.45, barbatul a decedat, in urma unui stop cardio-respirator. Facem metiunea ca pacientul era in evidenta pentru mai multe afectiuni cardiace si digestive. Cauzele exacte ale decesului vor fi stabilite in urma necropsiei”, au precizat reprezentanții Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, intr-un comunicat, conform News.ro. Politistii si procurorii…