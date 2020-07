Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat reclama, de mai bine de o saptamana, ca nu mai sunt paturi la terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus. Cel care l-a contrazis este chiar ministrul Sanatații, Nelu Tataru.La ATI, in acest moment, sunt internați 286 de pacienți cu coronavirus, conform ultimei raportari,…

- Ministerul Sanatatii a trimis in noaptea de luni spre marti la Galati o unitate de terapie intensiva mobila pentru pacientii COVID-19 aflati in stare grava, scrie News.ro. Unitatea a fost solicitata de prefectul Gabriel Avramescu.In unitatea de terapie intensiva mobila sunt disponibile 12 posturi ATI,…

- Crește din nou numarul cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 450 de cazuri noi. Numarul total al persoanelor infectate a ajuns astazi 27.746. Dintre acestea 19.363 au fost vindencate. Au murit insa, 1.687 de persoane diagnosticate cu COVID. In momentul de fața…

- Un medic in varsta de 71 de ani a fost externat din Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” dupa ce s-a infectat cu Covid-19, iar complicațiile noului coronavirus l-au facut sa lupte pentru viața. Reprezentanții spitalului spun ca bolnavul a fost internat cu complicații grave provocate de Covid-19,…

- Presiunea pe serviciile de la Terapie intensiva continua sa slabeasca, cu 186 de pacienti de Covid-19 mai putin ca miercuri, si un total care revine pentru prima data la sub 3.000 de pacienti in aceste servicii. In spitale au murit 16.386 de persoane iar 9.601 in Ehpad si alte centre medico-sociale. Joi…

- Purtatorul de cuvant al spitalului, Ionut Nistor, a precizat ca este vorba despre doi medici de la sectia de terapie intensiva si doua infiermiere. Cadrele medicale au fost in contact cu cinci pacienti suspecti de Covid 19, la acel moment, care se aflau in Spitalul Parhon pentru dializa. Intre timp,…

- "Este stabil....dar rezervele trebuie sa ramana, are o varsta. Noi trebuie sa ne gandim ca cei care au o anumita varsta, pana nu vezi ca merge pe picioarele lui acasa nu poti spune nimic. Facem toate eforturile ca lucrurile sa iasa bine. E la terapie intensiva dar nu este intubat, e constient. Dar…

- Junior Sambia, 23 de ani, mijlocașul lui Montpellier, a fost internat de urgența la spital, avand simptome de coronavirus In martie, sud-coreeanul Suk Hyun-jun, atacantul lui Troyes (D2), a devenit primul fotbalist profesionist din Franța atins de coronavirus. Pana acum insa niciun jucator din Ligue…