Stiri pe aceeasi tema

- „Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa-l gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie si a luat o masura de plafonare, daca vreti, a preturilor. A fost un gap pentru ceea ce inseamna,…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a declarat la Digi24 ca Blue Air șantajeaza statul roman, ca nu vrea sa plateasca taxe de mediu și sa dea banii inapoi pasagerilor ale caror zboruri au fost anulate. Horia Constantinescu a spus ca instituția pe care o conduce ia in calcul sa depuna o plangere penala…

- Statul roman trebuie sa se asigure ca acuzatiile de folosire excesiva a fortei in timpul operatiunilor de politie fac obiectul unei anchete efective, a dispus Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) intr-o hotarare publicata marti, in care a condamnat Romania pentru doua incalcari ale articolului…

- Statul roman a decontat 2,47 miliarde de lei pentru furnizorii de energie Statul roman a decontat 2,47 miliarde de lei pentru furnizorii de energie Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022,…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția asupra unei situații extrem de grave, care are consecințe financiare devastatoare pentru unele instituții ale statului roman, in contextul existenței unui act normativ care prevede decontarea cheltuielilor…

- Doi pompieri mehedințeni, plt. maj. Adrian Gogiltan și plt. adj. Costin Mura din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, vor participa, incepand de deseara, la o misiune internaționala de sprijin in Franța. 1 de 2 Pompieri incearca limitarea extinderii incendiilor de padure care se…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, la Prima Tv, ca este o rusine pentru statul roman ca la mai bine de 15 ani de la intrarea in Uniunea Europeana sa inceapa lucrarile la prima autostrada care traverseaza Carpatii, fiind vorba despre Sibiu – Pitesti, el precizand ca au fost lucruri…

- Directorul Transgaz, Ion Sterian, a caștigat in 2021, un salariu de 1, 6 milioane de lei. Ce sume are in conturi Directorul general al Transgaz, companie cu capital majoritar de stat, a caștigat in anul 2021, 1.650.579 lei, potrivit raportului de remunerare. Mai exact, salariul directorului general…