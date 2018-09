Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a declarat miercuri, la Constanta, ca puterea unui ministru al Turismului trebuie sa fie mai mare in Guvern, pentru dezvoltarea turismului fiind nevoie de o strategie nu doar la nivel…

- La initiativa Ministerului Apelor si Padurilor, au fost adoptate miercuri 29 august, in sedinta de guvern, hotararile privind aprobarea amplasamentelor si declansarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarilor…

- Liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Constanta, ca in opinia sa rectificarea bugetara aprobata de Guvern nu va asigura surse de finantare pentru administratiile locale si pentru proiectele locale sau nationale, de investitii si, totodata, va lasa Trezoreria statului fara…

- Un eveniment in premiera nationala ii asteapta pe constanteni in acest weekend. Cazinoul din Constanta se va intoarce la stralucirea de altadata, datorita celor mai noi tendinte de videomapping. "Unirea Sub zodia Mariei, Regina tuturor romanilorldquo; este o manifestare in care Regina Maria, una dintre…

- Un eveniment in premiera naționala ii așteapta pe constanțeni in acest weekend. Cazinoul din Constanța se va intoarce la stralucirea de altadata, datorita celor mai noi tendințe de videomapping. “Unirea – Sub zodia Mariei, Regina tuturor romanilor” este o manifestare in care Regina Maria, una dintre…

- Decizia a fost confirmata de ministrul Teodorovici, care a precizat ca „vom discuta despre acest subiect cand cu toții vom fi pregatiți”. Anterior, acesta se afla la rubrica "Presa", unde sunt comunicatele, proiectul nefiind prezent la capitolul "Transparența decizionala". Ministrul Finanțelor Publice,…

- In toamna anului trecut, titram ca scoala incepe si fara manuale, si fara corn si lapte si peste 70.000 de elevi din judet au de suferit intr un fel sau altul din cauza faptului ca, la acea vreme, contractul cadru al Programului "Lapte si cornldquo; la nivelul judetului Constanta se incheiase, iar alte…

- Cei doi premieri vor participa sambata seara la inaugurarea rutei de transport aerian Tallinn - Constanta - Tallinn, prilej cu care vor sustine declaratii de presa comune la Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu".Duminica dimineata, Dancila si Ratas vor participa la inaugurarea…