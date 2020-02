Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul mumificat al unui barbat de 64 de ani a fost descoperit, marți, intr-un apartament din Timișoara. Vecinii spun ca barbatul nu și-a mai ridicat corespondența de la sfarșitul anului 2017 și nici nu a mai fost vazut.Poliția Timiș a fost sesizata de un barbat de 56 de ani, ruda a barbatului…

- Moarte misterioasa intr-o comuna din Iași! Un barbat a fost gasit mort, in același loc in care a murit și soția lui, in urma cu cațiva ani. Vecinii omului spun ca ar fi vorba despre un blestem.

- Intamplare halucinanta intr-o locuința din Cluj. Fiica unui om de afaceri a fost gasita moarta in casa, chiar de propria mama, dupa ce aceasta a venit la domiciliul tinerei, ingrijorata ca nu mai știa nimic de ea de o luna.

- In urma analizei autoritațile au stabilit ca susbtanța toxica responsabila pentru moartea a trei persoane intr-un bloc din Timișoara este fosfura de aluminiu, care face parte din grupa I de toxicitate, foarte nociva pentru oameni.

- Patronul firmei care a efectuat dezinsectia in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, din cauza careia doi copii si mama unuia dintre ei au decedat, a fost retinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și trafic cu substanțe toxice interzise. Autoritațile au descoperit,…