Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o femeie din Piatra Neamț a murit la scurt timp dupa ce a ales sa iși aduca pe lume bebelușul acasa, asistata de o moașa gasita pe Facebook, o alta gravida a ales sa nasca acasa, asistata insa de soț și soacra. Femeia cumparase ustensilele necesare unei operații de cezariana de pe Internet.

- Miliardarul Elon Musk l-a atacat pe miliardarul George Soros pe Twitter, pe care-l acuza de faptul ca detesta omenirea si ca vrea ”sa erodeze tesutul civilizatiei”, despre care afirma ca-i ”aminteste de Magneto”, un personaj ”super rau” din benzile desenate X-Men, o analogie in care navigatori pe Internet…

- Reprezentantii federatiilor sindicale din educatie au anuntat, marti, ca vor declansa greva generala din 22 mai. Ea va fi precedata de o greva de avertisment, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00. Liderii sindicali au facut apel la parinți sa-și țina copiii acasa. „Fac un apel catre parinți sa ințeleaga…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel putin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i…

- O tanara cu dizabilitati din judetul Covasna era tinuta de catre parintii sai legata cu un lant de un dulap, anchetatorii stabilind ca aceasta era tinuta in captivitate de mai bine de zece ani. Parintii tinerei au fost arestati preventiv. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe,…

- O femeie a nascut in toaleta unui magazin alimentar din Piatra Neamț. Aceasta susține ca nu știa ca era insarcinata. O femeie in varsta de 33 de ani a nascut, ieri, in toaleta unui magazin din cartierul Precista din Piatra Neamț. Aceasta a adus pe lume un baiețel de aproximativ 3 kg. Potrivit Serviciului…

- Inspectorii ANAF au descoperit persoane fizice care au avut vanzari online de peste 1 milion de lei, intr-o luna, a anunțat, miercuri, presedintele Fiscului, Lucian Heius, mentionand ca in acele cazuri este vorba despre evaziune fiscala. „Le multumesc marilor firme de curierat ca au depus aceasta declaratie…

- Incident șocant in Gara de Nord din București. O femeie a fost injunghiata in plina strada. Agresorul a ranit inclusiv un polițist care a incercat sa il incatușeze. Indidentul a avut loc in zona „Coloane” din Garda de Nord București. Potrivit polițiștilor, barbatul de 52 de ani ar fi aplicat mai multe…