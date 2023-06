Caz șocant în spitalele din România! Elevă operată de apendicită, deși avea o tumoare la colon Nou caz șocant in spitalele din Romania! Eleva operata de apendicita, deși avea o tumoare la colon. Adolescenta e la un pas de moarte. O tanara in varsta de 17 ani din comuna vasluiana Banca a fost diagnosticata greșit de medicii din Barlad, iar dupa trei saptamani a fost operata de apendicita. Medicii din Iași au constatat ca fata avea, de fapt, o tumoare la colon, iar acum incearca sa ii salveze viața. Andrada Ștefania Ișvan, eleva la Liceul „Petru Rareș” din Barlad, trece in prezent prin momente cumplite, anunța adevarul.ro. Tanara de 17 ani a fost diagnosticata greșit și apoi operata de apendicita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nou caz șocant in spitalele din Romania! Eleva operata de apendicita, deși avea o tumoare la colon. Adolescenta, la un pas de moarteO tanara in varsta de 17 ani din comuna vasluiana Banca a fost diagnosticata greșit de medicii din Barlad, iar dupa trei saptamani a fost operata de apendicita. Medicii…

- O tanara in varsta de 17 ani din comuna vasluiana Banca a fost diagnosticata greșit de medicii din Barlad, iar dupa trei saptamani a fost operata de apendicita. Medicii din Iași au constatat ca fata avea, de fapt, o tumoare la colon, iar acum incearca sa ii salveze viața.

- Eleva, care este in clasa a XI-a la Liceul „Petru Rareș„ din Barlad, se afla in prezent la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, unde a fost trimisa de urgența de la spitalul barladean, insa are nevoie disperata de sange.Chiar in aceste clipe ea se afla in operație, iar mama…

- CUMPLIT ȘI NEPROFESIONIST!… O tanara in varsta de 17 ani din comuna Banca, Andrada Ișfan a fost diagnosticata de medicii barladeni greșit timp de trei saptamani, cu apendicita. Mai mult decat atat, s-a ajuns in stadiul in care a fost operata de apendicita, deși nu era nevoie! Eleva, care este in clasa…

- CUMPLIT ȘI NEPROFESIONIST!… O tanara in varsta de 17 ani din comuna Banca, Andrada Ișfan a fost diagnosticata de medicii barladeni greșit timp de trei saptamani, cu apendicita. Mai mult decat atat, s-a ajuns in stadiul in care a fost operata de apendicita, deși nu era nevoie! Eleva, care este in clasa…

- Daca se poate vorbi despre o fata luminoasa a pandemiei de Covid-19, ei bine, aceasta este posibilitatea de a beneficia de toate avantajele oferite de telemedicina, respectiv de teleconsultatie, teleexpertiza, teleasistenta, teleradiologie, telepatologie si telemonitorizare. "Telemedicina, in asamblul…

- In semn de mulțumire, tanara a personalizat un „Certificat de renaștere” pe care au fost trecuți toți medicii și asistentele care au contribuit la salvarea sa și i-au daruit șansa la o viața normala. Povestea miracolului pe care l-a facut echipa de medici și asistente de la Spitalul pentru Copii „Sf.…

- In fiecare an, peste 10 milioane de persoane se imbolnavesc de tuberculoza. In ciuda faptului ca este o boala care poate fi prevenita si vindecata, peste 1,5 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza tuberculozei. Potrivit statisticilor din 2021, 10,6 milioane de oameni au facut aceasta boala,…