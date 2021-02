Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din orasul Targu Frumos a fost gasita, in cursul diminetii de luni, in stare grava dupa ce a fost batuta si injunghiata de sot, in acest caz fiind demarata o ancheta de catre politisti si procurori, informeaza Agerpres. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat presei…

- Sase persoane, inclusiv cinci copii, au fost impuscate mortal intr-un incident armat produs intr-o locuinta din statul american Oklahoma, anunta autoritatile, citate de cotidianul USA Today. Incidentul armat a avut loc intr-o casa din localitatea Muskogee, in statul Oklahoma, scrie mediafax.ro.…

- Daniel Bodnar ar putea ramane paralizat și acuza medicii de malpraxis.Intr-un mesaj postat pe Facebook, acesta spune ca medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași i-au spus ca nu are nevoie de intervenție chirurgicala, dupa ce i-au facut radiografie la piciorul stang, nu la piciorul drept, unde…

- O femeie in varsta de 84 de ani a fost adusa in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi dupa ce a fost batuta de fiul ei. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca femeia a fost agresata de fiul ei in repetate randuri. ‘A fost incuiata…

- O oradeanca a fost injunghiata de mai multe ori pe strada Onestilor din municipiu. Tragedia a avut loc duminica (10 ianuarie) seara. Atacatorul este un fost șef al Poliției Locale Oradea, acesta fiind concubinul femeii. Individul si-a injunghiat victima de cinci ori, atat in torace cat si in zona abdominala…

- Faptele au fost sesizate prin SNUAU 112 aseara, la ora 20:42.Primele verificari efectuate la fața locului au relevat faptul ca o femeie de 36 de ani a fost agresata de catre soțul sau de 39 de ani. Incidentul s-a produs pe fondul unui conflict spontan și al starii de ebrietate in care se afla agresorul.Victima,…

- O fetița de o luna și jumatate din Suceava, suspecta de COVID-19, a fost transferata luni dimineata la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi, la secția ATI. Copila de numai șase saptamani a fost supusa unui test rapid, iar rezultatul a ieșit din nefericire pozitiv. Acum, medicii sunt in așteptarea…

- Noul coronavirus face victime si printre nou-nascuți! Un bebeluș de aproape doua luni din Suceava se afla in stare grava la secția de Terapie Intensiva la Spitalul „Sfanta Maria” din Iași, unde a fost trasnfrat!