Stiri pe aceeasi tema

Patru autoturisme și un tir au fost implicate intr-un accident produs vineri pe o șosea din județul Vrancea.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca pe DN 2, in localitatea Golești, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier, noteaza Mediafax.

Un calareț in varsta de 36 de ani, lovit de doua mașini pe un drum național din județul Cluj, a murit.Accidentul a avut loc joi seara, pe DN 1R, in Calata, județul Cluj, noteaza Mediafax.

Autoritatile din Olt intervin, marti seara, cu mai multe echipaje, la un accident rutier produs pe Drumul European 574, in zona localitatii Jitaru. Au fost implicate sapte persoane, iar primele date arata ca patru dintre acestea au murit.

Un tanar de 22 de ani a murit, vineri seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a izbit frontal de un TIR, in localitatea Ghimbav, judetul Brasov. Traficul in zona este restrictionat.

O persoana a murit și alta a fost ranita dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, luni dupa-amiaza, in județul Arad.

Trei persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, luni, dupa ce o masina si un TIR s-au ciocnit, pe autostrada A1, la limita dintre judetele Arad si Timis. A intervenit elicopterul SMURD, potrivit news.ro

O mașina a cazut, luni dupa-amiaza, intr-un parau din comuna Rociu, sat Șerbanești, județul Argeș. Doi barbați de 50 de ani au murit, informeaza Mediafax.

Doua masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 15, in judetul Neamt, una dintre ele lovind un pieton si trei masini parcate. Pietonul a fost ranit, fiind transportat la spital.