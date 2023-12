Caz revoltător: Copil de 7 ani, trimis de tatăl său să-i parcheze mașina Caz revoltator in județul Constanța, unde un copil de 7 ani a fost filmat de un barbat in timp ce parca mașina familiei pe o strada din oraș. Minorul avea și o explicație: a fost trimis sa manevreze mașina de tatal sau, care dormea. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a deschis acum un dosar penal pe numele parintelui, transmite realitatea.net -Ce cauti la volan, ma? -M-a trimis tat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- -Ce cauti la volan, ma?-M-a trimis tata sa parchez masina.In imaginile surprinse de barbat, se vede cum copilul in varsta de 7 ani manevreaza mașina și incearca sa o parcheze.-Tatal tau te-a trimis sa parchezi masina?-Da!-Unde e tatal tau?-E in casa, doarme.Potrivit celui care a filmat totul, nu ar…

- Un eveniment rutier soldat cu avarierea a doua mașini a avut loc pe strada Nordului din municipiul Bacau, pe 15 decembrie, in jurul orei 21.30. Din primele cercetari a rezultat ca, un barbat de 45 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Nordului, efectuand manevra de mers…

- In cursul zilei de sambata, in jurul orei 10.35, un barbat de 35 ani, din comuna Brodina, a condus autoturismul pe str. Petru Rareș din Radauți și a intrat in coliziune ușoara cu autoturismul condus de catre un radauțean de 72 ani. In incercarea de a evita coliziunea și ca urmare a impactului produs…

- In dimineata de vineri, 3 noiembrie a.c., s a produs un accident rutier in municipiul Radauti. Un autoturism a iesit in afara partii carosabile, dupa care a lovit peretele unei locuinte particulare, degradandu l.La fata locului s au deplasat pompierii militari de la Detasamentul Radauti, cu o autospeciala…

- Un barbat a murit, iar un copil de 5 ani a fost grav ranit intr-un accident rutier provocat de un sofer beat. Tragedia s-a produs miercuri seara pe podul Decebal din Satu Mare. Un barbat, de 36 de ani, din Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, ar fi patruns pe sensul opus de circulatie, intrand…

- Un copil de 12 ani și un tanar șofer, din Malu cu Flori, au reușit sa scape miraculos in urma accidentului ingrozitor in care au fost implicați, duminica dupa-amiaza, pe DN 72A, pe raza satului Oncești. Ambii au scapat cu viața dupa ce s-au izbit de un cap de pod cu mașina, iar apoi s-au rasturnat la…

- Un as-a petrecut cu puțin timp in urma, la Florești. Un minor a ramas incarcerat, fiind scos din mașina avariata de pompierii din Beclean. Pompierii din Beclean au fost solicitați sa intervina la un accident rutier petrecut pe raza localitații Floresti. Rezentantii ISU BN au precizat ca salvatorii au…

- Un copil din Husi care a furat si condus masina familiei, prins de politisti pe DN 24BUn copil din municipiul Husi a sustras, joi, masina familiei, cu care a plecat la plimbare, fiind gasit de politisti la volanul autoturismului, pe drumul national DN 24B (DE 581), in comuna Oltenesti, anunța Agerpres.…