- Masura de ultima ora in cazul „monstrului de la Caracal”. Gheorghe Dinca a fost mutat de urgența Condamnat, recent, la 30 de ani de detenție, Gheorghe Dinca a fost mutat de conducerea Penitenciarului Craiova și inchis in condiții speciale.

- Gheorghe Dinca a fost condamnat, in prima instanța, de judecatorii Tribunalului Olt la pedeapsa maxima prevazuta in „dosarul Caracal”, dosar in care este acuzat de omor, trafic de persoane, viol și profanare de morminte, dupa dispariția adolescentelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Decizia nu…

- Fostul șef al ANAF Șerban Pop a fost condamnat Curtea de Apel București la 13 ani de inchisoare pentru luare de mita, potrivit portalului instanței, scrie G4Media. Serban Pop a fost gasit vinovat ca a primit mita de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu 2,5 milioane de euro. Instanța a dispus confiscarea…

- „Cine se aseamana, se aduna”, zice o vorba din popor. Iar in Camera Notarilor Publici București se pare ca s-au adunat niște specialiști atat de pricepuți, incat și-au umplut cazierele judiciare și sunt tarați prin tribunale de personaje celebre, precum „Spaima judecatorilor”.

- Un barbat din orașul Cugir, a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Alba Iulia la doi ani și 10 luni de inchisoare in regim de detenție pentru un numar de șase infracțiuni. P. T. a furat in doua randuri mașini cu scopul de a se deplasa pe drumurile publice, intr-unul din cazuri acesta sustragand…

- Primarul comunei brailene Sutesti, Costica Dobre, care a devenit de curand subiectul unor articole aparute in presa centrala pe tema condamnarii sale pentru proxenetism si aderare la grup infractional organizat, a declarat ca sentinta data de Curtea de Apel Galati nu i-a interzis dreptul de a candida,…

- Preotul a fost condamnat la o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care…