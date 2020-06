Stiri pe aceeasi tema

- Doi deținuti care au evadat saptamana trecuta dintr-o inchisoare de la periferia Romei au lasat un bilet in care au promis ca se vor intoarce dupa gratii "cat mai curand posibil", dupa ce isi rezolva problemele de familie, potrivit cotidianului La Repubblica, citat de Agerpres.

- Un barbat din Giurgiu, care a incalcat sfidator restrictiile si a facut scandal, a fost batut zdravan de un politist in civil, in timp ce alti politisti in uniforma de interventie erau in jur. Inregistrarea momentului a starnit comentarii aprinse pe Facebook. Incidentul a avut loc in Bolintin Vale,…

- Cu cateva zile inainte de Paște, mii de locuitori din Sofia au decis sa plece din oraș, dar au fost intorși din drum de oficialitați. Astfel, s-a luat decizia ca orașul sa fie blocat și nimeni nu va putea intra sau ieși din capitala, in perioada urmatoare. „Cu incepere de la miezul noptii, interzicem…

- Ultimul bilant din Italia arata sinistru. Serviciul de Protectie Civila a anuntat, marti seara, ca bilantul epidemic este de 12.428 de morti, cu 837 de decese in plus fata de luni, iar numarul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 105.792, informeaza publicatiile La Repubblica si La Stampa, citate…

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19, dupa cum urmeaza: 43 Medici (27 medici Suceava) 45 Asistenți medicali ( 30 asistenți medicali Suceava) 14 Infirmieri ( 13 infirmieri Suceava)…