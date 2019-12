Stiri pe aceeasi tema

- Un caz revoltator petrecut la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti a intrat in atentia comisiei de disciplina a unitatii medicale, dupa ce o femeie gravida a fost supusa unui chiuretaj la lumina telefonului mobil. Mai mult, tanara il acuza pe medic ca a facut glume proaste la adresa sa.

