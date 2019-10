In luna februarie a acestui an, un site de stiri din Kosovo publica o informatie socanta: o adolescenta sustinea ca a fost violata si abuzata timp de doi ani, mai intai de profesorul sau apoi de un politist, care a fortat-o apoi sa avorteze, dupa ce a ramas insarcinata. Stirea a starnit furie si proteste de strada, dar in aceasta saptamana cazul a intrat intr-o noua faza, agresorii fiind trimisi in judecata.