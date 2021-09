Caz ciudat la Bacău. A apărut acasă după 30 de ani Un batran din județul Bacau care a fost dat disparut acum 30 de ani s-a intors acasa, o surpriza imensa pentru familie care il credea mort și-i facea pomeniri in fiecare an, scrie Desteptarea.ro. Barbatul, care are acum 93 de ani, a plecat de acasa in 1991 și de atunci n-a mai știut nimeni de el. Și poliția a renunțat sa-l mai caute, iar copiii au renunțat și ei. Batranul era confuz cand a fost lasat in fața porții de o mașina. Intrebat unde a fost atata timp el a raspuns ca acasa. Nora sa a gasit in buzunarul barbatului un bilet de tren pe ruta Ploiești-Bacau. El a fost adus de niște tineri care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

