- Marți, 21.01.2020, s-a desfasurat Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Alba Iulia in urma convocarii de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in baza art.50 alin.4 si art.51 lit.d din Legea nr.304/2004, pentru formularea unui punct de vedere motivat…

- Pe 16 ianuarie a fost convocata Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Argeș in care magistrații au discutat despre protestul pentru apararea statului de judecator, in raport de proiectul de lege pentru abrogarea pensiilor de serviciu depus la Parlament care urmeaza a fi adoptat prin…

- Procurorul Oana Schmidt-Haineala, pana recent delegata in functia de procuror-sef adjunct al DIICOT, executa siliat Parchetul General. Actiunea in instanta a fostului presedinte CSM a venit la o zi dupa ce Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a refuzat sa ii mai prelungeasca…

- Adunarea Generala a judecatorilor Curții de Apel Ploiești s-a intrunit, luni, in ședința extraordinara, și a decis suspendarea activitații, pentru trei saptamani, "avand in vedere inițiativa puterii executive, de modificare a unor prevederi legale privind pensiile de serviciu și salarizarea judecatorilor…

- In prezent director adjunct al Directiei Resurse Umane a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul constantean Constantin Micu nu se da dus din CSM in urmatorii trei ani. Iar asta, dupa ce i a fost aprobata detasarea in cadrul institutiei pentru un nou mandat, la finele saptamanii trecute. Sectia…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va fi suplinit cu doi membri de drept titulari din randul profesorilor, care vor fi aleși de catre Comisia juridica, precum și cu un membru din randul judecatorilor, acesta urmand sa fie ales de catre Adunarea generala a judecatorilor.

- Sedinta incarcata la Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, mai ales cu privire la instantele si judecatorii constanteni. Astazi, reprezentantii CSM vor pune in discutie atat propunerea de revocare din functie a presedintelui Curtii de Apel Constanta, judecatorul Marius Cristian…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins joi o actiune disciplinara impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti. Cei trei judecatori care critica in mod constant Inspectia Judiciara si au cerut demisia inspectorului-sef…