- Prabusirea unui Airbus A320 al companiei Pakistan International Airlines (PIA) la Karachi, accident care a avut loc pe 22 mai si care s-a soldat cu 97 de morti, a fost cauzata de "neglijenta" pilotilor, victimele unui "exces de incredere", si a controlorilor de trafic aerian, a declarat miercuri…

- Apar noi detalii in cazul accidentului aviatic produs in Pakistan, in urma caruia aproape 100 de oameni au murit. Potrivit anchetei, prabușirea aeronavei Airbus A320 a companiei PIA a avut loc pr fondul neglijenței piloților, care discutau de coronavirus.

- Epidemia covid-19 este ”controlata” in prezent in Franta, a anuntat vineri presedintele Consiliului Stiintific, profesorul Jean-Francois Delfraissy, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Acuzații GRAVE: Florin Cițu a DESFIINȚAT un departament din Ministerul de Finanțe care trebuia sa…

- Cel putin 97 de persoane au murit in prabusirea unui Airbus A320 vineri asupra unui cartier rezidential din Karachi, marele oras din sudul Pakistanului, potrivit unui nou bilant publicat sambata de autoritatile locale si citat de France Presse.

- Unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic de vineri, din orașul pakistanez Karachi, și-a descris calvarul, spunand ca tot ce a putut vedea „a fost foc”, relateaza BBC.Muhammad Zubair este unul dintre cel puțin cei doipasageri care au supraviețuit dupa ce aeronava, aparținand PakistanInternational…

- Cel putin doua persoane au supravietuit accidentului aerian din Pakistan, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de agentia Associated Press. Sursele au preferat sa pastreze anonimatul. Anterior, primarul orasului Karachi a declarat ca toate persoanele aflate la bordul avionului au…

- Guvernul francez a decis sambata prelungirea cu doua luni, pana la 24 iulie, a starii de urgenta sanitara in vigoare pentru a lupta impotriva epidemiei de COVID-19, conform ministrului Sanatatii, Olivier Veran, citat de AFP.Starea de urgenta sanitara este prelungita deoarece ridicarea sa la 23 mai "ar…

- Pacienții infectați cu noul coronavirus din Italia și Franța sunt transportați cu un avion-spital Airbus ultra modern in Germania, pentru tratament. Virusul nu cunoaște granițe, nici raspunsul nostru nu ar trebui sa cunoasca. Asia MedEvac Services, Facebook: Avionul militar este ultra modern și arata…