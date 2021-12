Cauți idei de cadou? Le poți afla în Târgul de Crăciun Pitești Targul de Craciun Pitești continua sa creeze atmosfera de feerie a Sarbatorilor de iarna, oferind, in centrul orașului, o oaza de relaxare și modalitați de petrecere a timpului liber pentru cei care vor sa se bucure de lumini, de colinde și de produse de sezon. Citește și Conducerea CJ Argeș a participat la premierea echipelor […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

