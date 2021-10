Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost retinute de politia italiana in Calabria, unde domneste clanul mafiot 'Ndrangheta, dupa descoperirea unui depozit de parsi congelati. Micile rozatoare reprezinta o delicatesa apreciata de catre organizatiile mafiote, scrie sambata cotidianul La Repubblica, potrivit AFP.

- Mai multe zeci de incendii raman active in sudul Italiei si ingrijoreaza mai ales focarele din masivul muntos Aspromonte, din regiunea Calabria, in timp ce starea de alarma continua in asteptarea unui val de caldura cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, relateaza marti EFE. Centrul…

- Politia italiana a arestat o femeie, despre care procurorii spun ca ar fi sefa gruparii mafiote Camorra din Napoli, grupare considerata mai violenta decat ‘Ndrangheta din Calabria si Cosa Nostra, relateaza Agerpres. Maria Licciardi a fost arestata pe aeroportul Ciampino din Roma, de unde urma sa decoleze…

- Poliția spaniola a anunțat joi, 5 august, ca l-a arestat la Madrid pe Domenico Paviglianiti, unul dintre principalii lideri ai ‘Ndrangheta „ unul dintre cei mai cautați fugari ai Italiei”. Paviglianiti (60 de ani) a fost arestat in plina zi, cand mergea pe o strada din capitala Spaniei, in cadrul unei…

- Domenico Paviglianiti, unul din fugarii cei mai cautati ai Italiei, a fost arestat in plina zi pe o strada din capitala spaniola, intr-o operatiune comuna cu carabinierii italieni. Politia a facut publica filmarea arestarii. Paviglianiti avea asupra sa documente portugheze false, sase telefoane mobile…