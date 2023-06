Căutat de polițiști pentru violarea unei fetițe de 12 ani, s-a sinucis intrând cu mașina în plin într-o altă mașină – a omorât un om nevinovat Un barbat de 43 de ani, cautat de politie pentru ca ar fi violat o minora de 12 ani, a intrat cu masina pe contrasens, intr-un alt autoturism, condus de un tanar de 21 de ani. In urma impactului ambii soferi au murit pe loc. Un alt tanar, de 19 ani, pasager, a ajuns in stare grava la spital. Anchetatorii cred ca soferul vinovat de accident s-ar fi sinucis, mai ales ca, de cand era cercetat pentru viol, ar fi trimis mai multe mesaje familiei prin care ameninta ca isi ia viata. Imagini si informatii cu puternic impact emotional. Accidentul a fost provocat de un sofer de 43 de ani care era urmarit… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 43 de ani care era cautat de poliție pentru viol s-ar fi sinucis. Acesta este responsabil pentru un accident produs in județul Prahova, unde a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de o mașina. In accident a murit și un tanar in varsta de 24 de ani. Barbatul cautat de politie…

- Doi barbați și-au pierdut viața, duminica, pe un drum judetean din Prahova, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens, iar masina sa a izbit violent un alt autoturism. O a treia persoana a fost grav ranita. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 11.30 pe raza comunei Poienarii Burchii, in satul…

- UPDATE - Poliția susține ca accidentul s-a produs dupa ce mașina condusa de barbatul de 43 ani a intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina condusa de un tanar de 21 ani. Ambii conducatori auto au decedat, iar un pasager din alt doilea autoturism, de 19 ani, a fost preluat de elicopterul SMURD.…

- Accidentul a avut loc duminica, 30 aprilie, in zona comunei prahovene Ciorani, pe DN 1 D, care face legatura intre localitatea Albesti din judetul Prahova si judetul Ialomita, a informat news.ro.Un barbat in varsta de 31 de ani, care sofa baut, a pierdut controlul asupra directiei, iar masina s-a rasturnat,…

- Un autoturism s-a rasturnat in Herina, in afara parții carosabile. Participanții la trafic au reușit sa o scoata pe șoferița afara din mașina. O șoferița a trait spaima vieții, dupa ce mașina pe care o conduceas s-a rasturnat pe marginea carosabilului. Accidentul a avut loc in Herina, in apropierea…

- Actrita Monica Odagiu a fost implicata intr-un accident rutier, duminica dupa-amiaza, in zona centrala a Capitalei. Masina condusa de aceasta a lovit un barbat in varsta de 33 de ani. Din pacate, barbatul lovit de mașina condusa de actrița a murit.Polițiștii au ridicat imaginile surprinse de camerele…

- Accidentul rutier a avut loc, sambata, pe DN 1, in cartierul Liliești din orașul Baicoi, județul Prahova, dupa ce un autoturism a derapat si s-a rasturnat in afara carosabilului, informeaza Observatorulph . In mașina se aflau șase persoane, dintre care trei adulți și trei copii. Doi dintre copii, doua…

- Un barbat nu a ajuns acasa de la cumparaturi, așa ca soția sa a mers sa-l caute folosind o aplicație mobila. Cand a gasit locul indicat de telefonul mobil, ambulanțele și poliția erau deja acolo. S-a dovedit ca soțul ei fusese victima unui accident de mașina in apropiere de Piliscsaba, in Ungaria, scrie…