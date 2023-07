Căutări maraton pentru găsirea unei turiste rătăcite între Bâlea Lac și cabana Podragu Salvamontiștii de la Baza de salvare montana Cota 2000 Transfagarașan cauta de ore bune o turista care s-a pierdut sambata seara de grupul cu care se afla in traseul principal de creasta al munților Fagaraș. Din cauza ceții dense, turista a pierdut poteca marcata și a ajuns intr-o zona potential periculoasa. „Persoana s-a pierdut de restul grupului, in traseul principal de creasta al munților Fagaraș. Grupul se deplasa dinspre Balea Lac spre cabana Podragu”, a comunicat Salvamont Argeș, care spera ca turista sa fie gasita in orele care urmeaza. The post Cautari maraton pentru gasirea unei turiste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

