- Vasile Gorgos, acum in varsta de 93 de ani, a fost toata viața negustor de vite și obișnuia sa plece frecvent de acasa. Lispea cu zilele dar de fiecare data se intorcea . Ultima data a plecat in 1991 și de atunci nu a mai venit. Nimeni nu a mai știut de el. Copiii l-au crezut mort și de vreo 15 ani…

- Un barbat de 79 de ani a murit in Neamț, dupa ce casa in care locuia singur a luat foc. Pompierii au descoperit ca o țigara scapata pe jos, dupa ce batranul adormise, a fost motivul tragediei. Fiica victimei, ajunsa intr-un suflet la fața locului, a facut atac de panica, primind ingrijiri medicale pe…

- Un barbat in varsta de 48 de ani și un baiat de 15 ani au fost loviți de un trasnet intr-o padure din zona localitatii Ciumarma. Ambele victime au suferit arsuri și primesc ajutor medical, a anunțat luni ISU Suceava.

- Un barbat din Suceava a fost gasit mort dupa ce a plecat sa culeaga ciuperci din padure. Barbatul plecase in dimineața zilei de joi intr-o zona impadurita din Șaru Dornei pentru a cauta ciuperci, insa de atunci a fost dat disparut, iar familia intrase in panica. Din nefericire, oamenii legii l-au gasit…

- Scene cutremuratoare au avut loc marți, in Roman, județul Neamț, acolo unde un tanar a fost gasit fara viața in mașina tatalui. Potrivit primelor informații, barbatul de 30 de ani a fost gasit impușcat. Cum s-a intamplat tragedia Marți seara s-au auzit lacrimi de suferința langa Parcul Central din Roman,…

- BARBAT IN VARSTA DE 63 DE ANI, DIN SATUL VARNIȚA, GASIT DE POLIȚIȘTI DUPA CE A PLECAT LA CULES DE CIUPERCI SI S-A RATACIT IN PADURE. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, o femeie ne-a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in cursul zilei de ieri, in jurul orei 12.00, unchiul sau, […]…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier inregistrat pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Mihaiești. In mașina pe care o conducea se mai aflau o femeie de 39 de ani și un minor in varsta de patru ani, care la randul lor au fost raniți in impact. Un șofer…

- Un barbat de 84 de ani a fost lovit miercuri de trasnet in localitatea Stejaru, comuna Pangarați, județul Neamț. Potrivit ISU Neamț, barbatul de 84 de ani a fost gasit decedat sub un copac in localitatea S...