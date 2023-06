Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii care cauta submersibilul Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului, si-au concentrat miercuri eforturile asupra unei zone indepartate din Atlanticul de Nord, unde au fost detectate zgomote submarine, desi oficialii au avertizat ca este posibil ca sunetele sa nu provina de la nava,…

- Grupul celor Șapte (G7) și-a reafirmat unitatea și importanța coordonarii stranse in relațiile cu China, conform Departamentului de Stat al Statelor Unite, scrie Rador.Secretarul american de stat, Antony Blinken, s-a intalnit cu reprezentanții G7 la Londra. CITESTE SI In ciuda ajutorului primit,…

- Operatiunile ample pentru gasirea submarinului disparut Titanic continua, in timp ce specialistii estimeaza ca aerul din interior mai ajunge pentru 30 de ore, transmite BBC . Potrivit News , regele Charles al III-lea a cerut sa fie informat constant. Comandantii Garzii de Coasta americane continua sa…

- Salvatorii care au folosit un sonar pentru a cauta submersibilul cu cinci persoane la bord au detectat sunete de „bubuituri” subacvatice in Atlanticul de Nord. Nava a disparut in urma cu 3 zile. Informația a aparut in presa, citand comunicari ale guvernului american. Revista Rolling Stone, prima care…

- Mai multe orase mari de pe coasta de est a Statelor Unite au beneficiat de o imbunatatire a calitatii aerului vineri, in contextul in care fumul emis de incendiile de padure din Canada s-a indreptat spre sudul teritoriului american, informeaza BBC.La New York si Washington DC, indexul calitatii aerului…

- Comandantul Comandamentului Sudic al Statelor Unite ale Americii, Laura Richardson, aflata in vizita in Argentina, a avut o convorbire cu oficialii de aici, insa discuțiile lor au fost despre influența Chinei in regiunea latino-americana, a consemnat luni presa argentiniana. Mai devreme, și secretarul…

- Un banner de pe site-ul Genesis Market spunea marti seara ca domeniile apartinand organizatiei au fost confiscate de FBI. Logo-urile altor organizatii de politie europene, canadiene si australiene au fost, de asemenea, etichetate pe site, impreuna cu cel al companiei de securitate cibernetica Qintel.…